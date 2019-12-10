Путін пообіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше - "якщо домовимося"

Президент Росії заявив, що газ для України може бути дешевшим на 25%, ніж зараз, уточнивши, що має на увазі "перш за все, промислового споживача".

Про це Володимир Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На одне із запитань президент РФ почав відповідати цитатою з дитячого віршика: "А у нас у квартирі газ, а у вас?". Після чого продовжив: "І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевшим, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу", - сказав Путін.

Далі він пообіцяв, що газ "може бути дешевшим на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач, перш за все промисловий споживач, тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується, ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни".

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандського формату". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Після завершення саміту "четвірки" відбулася зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.