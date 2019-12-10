Путін пообіцяв продавати газ Україні на 25% дешевше - "якщо домовимося"
Про це Володимир Путін заявив на спільній з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
На одне із запитань президент РФ почав відповідати цитатою з дитячого віршика: "А у нас у квартирі газ, а у вас?". Після чого продовжив: "І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевшим, якщо ми домовимося про спільну чесну роботу", - сказав Путін.
Далі він пообіцяв, що газ "може бути дешевшим на 25%, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач, перш за все промисловий споживач, тому що ціна газу для побутового споживача, для громадян, дотується, ми не можемо вираховувати ціну від дотованої ціни".
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт лідерів країн "нормандського формату". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.
Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.
Після завершення саміту "четвірки" відбулася зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.