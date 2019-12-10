Путін наполягає на прямому діалозі з ОРДЛО

Президент Росії наполягає на необхідності внесення змін до Конституції України, що закріплюють особливий статус ОРДЛО.

Про це Путін заявив на спільній з іншими лідерами «нормандської четвірки» прес-конференції в Парижі, передає кореспондент Укрінформу.

«Хочу підкреслити: важливо, щоб конфліктуючі сторони між собою домовлялися, щоб був прямий діалог - ось що важливо. Жоден конфлікт у світі не вирішувався без прямого діалогу між конфліктуючими сторонами», - сказав Путін.

За його словами, необхідно також синхронізувати процес досягнення перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених Мінськими угодами.

«У першу чергу йдеться про внесення в Конституцію країни змін, що закріплюють особливий статус Донбасу на постійній основі. Необхідно, звичайно, продовжити термін дії закону про особливий статус ОРДЛО і в кінцевому підсумку надати цій нормі постійного характеру, як це і передбачено в Мінських угодах», - вважає президент РФ.

Разом з тим він відзначив деякі ознаки потепління у відносинах між Україною і Росією. За його словами, до них належать обмін утримуваними особами, розведення сил у трьох пунктах, а також сам факт зустрічі в "нормандському форматі" та обговорення широкого кола питань і досягнення прогресу по багатьох із них.

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