Путін заявив, що зустріч із Зеленським у Парижі пройшла "по-діловому"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту "нормандської четвірки" у Парижі пройшла "добре і по-діловому".

Про це Володимир Путін заявив журналістам у відповідь на запитання, поставлене йому після зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє ТАСС.

Відповідаючи на запитання журналіста, Путін сказав: "Так, я задоволений (результатами зустрічей - ред.)" ("Yes, i'm happy").

Зустріч із Зеленським, за його словами, відбулася "добре і по-діловому".

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувається саміт лідерів країн "нормандського формату". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Переговори в рамках четвірки були перервані, щоб провести зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.