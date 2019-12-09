Переговори "Норманді" перервали заради зустрічі Зеленського й Путіна

У Парижі переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"Переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за результатами «нормандського саміту» лідери Франції, України, Німеччини та Росії затвердять спільне комюніке.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН.