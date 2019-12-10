Безстрокове припинення вогню має початися до кінця цього року - Зеленський

“Нормандська четвірка” погодилася, що заходи стосовно повного, всеосяжного і безстрокового припинення вогню мають розпочатися ще до кінця цього року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції “нормандської четвірки” у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні Україна, Німеччина, Франція та РФ обговорили чимало та погодили деякі дуже важливі речі. Перше - це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України, це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року”, - сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона наполягала, що комплексне розв'язання усіх питань є неможливим без забезпечення найголовнішого компонента - це безпекова ситуація на сході України.

Президент підкреслив, що лише у разі забезпечення безпеки можна вирішити політичні питання.

Глава держави також зауважив, що учасники саміту відзначили необхідність розширити мандат СММ ОБСЄ з можливістю здійснювати моніторинг цілодобово.