Переговори в Парижі пройшли дуже успішно - Мендель

Переговори у "нормандському форматі" пройшли успішно, українська позиція була представлена дуже сильно, заявила прессекретар Президента України.

Про це розповіла журналістам прессекретар Президента України Юлія Мендель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Переговори пройшли дуже успішно, і ті позиції, які висловлював Президент України, вони, насправді, отримали місце”, - зазначила Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувається саміт лідерів країн "нормандського формату". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Переговори в рамках четвірки були перервані, щоб провести зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.