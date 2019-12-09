У Парижі завершилася зустріч Зеленського і Путіна

Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін завершили двосторонню зустріч у рамках саміту у "нормандському форматі".

Про це журналістам, які вже зібралися на фінальну пресконференцію лідерів у Єлисейському палаці, повідомили у дипломатичних джерелах, передає власний кореспондент Укрінформу.

Нині лідери Франції, України, Німеччини та Росії продовжили переговори у форматі робочої вечері.

В Офісі Президента також підтвердили завершення зустрічі лідерів України та РФ. "Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася. Наразі переговори знову повернулися до формату "четвірки" у рамках робочої вечері", - йдеться у повідомленні ОП.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі проходить саміт лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі беруть президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН.

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