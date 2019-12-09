Нормандський саміт: журналістів зібрали на підсумкову пресконференцію

Представники ЗМІ, які висвітлюють проведення саміту у "нормандському форматі", очікують на підсумкову пресконференцію.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У пресконференції мають узяти участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Про час початку заходу поки що невідомо.

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувається зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Перед самітом Президент України провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН.

Фото Андрія Лавренюка