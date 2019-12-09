Україна і РФ у Парижі не домовилися про транзит газу - Вітренко

У рамках саміту в «нормандському форматі» Україна і Росія не домовилися про укладення з 1 січня 2020 року нового договору щодо транзиту російського газу до Європи.

Про це повідомив виконавчий директор ВАТ «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це ж стосується відносин між «Газпромом» і оператором української газотранспортної системи. Але це предмет переговорів у двосторонньому і тристоронньому форматах», - заявив представник «Нафтогазу».

Як відомо, 31 грудня 2019 року спливає дія договору між господарюючими суб’єктами України і Росії щодо умов транспортування російського природнього газу українською територією до Європи. Нині сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.