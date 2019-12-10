Зеленський назвав свою головну перемогу на саміті в Парижі

Президент України вважає успіхом, що на перемовинах у «нормандському форматі» вдалося погодити конкретні терміни звільнення утримуваних осіб.

Про це він заяви під час зустрічі зі ЗМІ за результатами саміту, повідомляє сайт Президента.

«Для мене найголовніша перемога – я з цим їхав – ми домовилися про обмін «всіх на всіх». Він записаний у Мінських домовленостях, але зараз домовилися про терміни. Я вірю в те, що цього буде дотримано», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що раніше обмін полонених обговорювався в Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи, та не завжди це виконувалося. «Мені здається, що зараз, коли це питання піднялося на вищий рівень, воно дуже швидко з обох боків вирішиться – до кінця року», – висловив сподівання Президент.

Першим етапом, за його словами, має стати звільнення всіх узгоджених осіб. «Зараз нам покажуть списки. Наразі йдеться про Донбас (осіб, які утримуються на окупованих територіях Донбасу – ред.)», – уточнив глава держави.

Він також зазначив, що під час його зустрічі з президентом РФ обговорювалася можливість звільнення людей, яких утримують не лише на Донбасі, а й у Криму та на території Росії.

«Давайте зробимо перший крок, великий крок. Тому що 72 людини можуть приїхати додому. Дуже хочеться зробити це до кінця року», – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН, а в перерві - з президентом РФ.

Фото: president.gov.ua