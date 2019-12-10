Зеленський: “Нормандська четвірка” підтримує обмін “всіх на всіх” до 31 грудня

Учасники “нормандського саміту” підтримують обмін утримуваних осіб за формулою “всіх на всіх” до кінця року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Країни-учасниці підтримують взаємне звільнення утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом “всіх на всіх”, - сказав Зеленський.

Він також розповів, що на саміті “нормандської четвірки” погоджено необхідність верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представникам міжнародного комітету Червоного Хреста до усіх утримуваних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн “нормандського формату”. Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.