Закон про особливий статус Донбасу слід продовжити на рік – Зеленський

Президент України вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».

Про це Зеленський заявив під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі в Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дуже складне технічне рішення. Нам легше зараз продовжити цей закон (про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу – ред.) і потім внести «формулу Штайнмаєра», бачачи певні кроки з тієї сторони, що ми наближаємось до деескалації, ніж зараз почекати, коли цей закон не буде існувати... Тому, я гадаю, що треба продовжувати», - сказав Зеленський.

У цьому контексті він додав, що, згідно з Мінськими домовленостями, новий законопроєкт про особливий статус необхідно погодити з усіма сторонами у ТКГ.

«Мені здається, що це дуже складно, і нам потім можуть викручувати руки. А цей закон вже є, ми його продовжимо», - зазначив Президент.

Він розповів, що під час обговорення цього питання на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» його запитували, чому, на його думку, закон слід продовжити на рік, а не на п’ять чи десять.

«Я відповів чесно, що ми не знаємо, що буде через п’ять років і через десять, а рік – це нормально», - резюмував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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