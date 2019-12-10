Зеленський: У нас із Путіним різні погляди на відновлення контролю над кордоном

Володимир Зеленський наполягає на відновленні Україною повного контролю над усім кордоном з Росією до місцевих виборів в ОРДЛО, а Володимир Путін дотримується іншої думки.

Про це Президент України розповів на спільній з іншими лідерами “нормандської четвірки” пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас із президентом Російської Федерації, відверто кажучи, різний абсолютно погляд щодо передачі кордону і щодо того, коли це можливо. Справді, я можу відкрито про це говорити, президент РФ... говорить про те, що у Мінську наш колишній президент Петро Олексійович підписував, передача кордону після виборів. А я порушую питання, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів”, - наголосив Зеленський.

Водночас він запевнив, що знову порушуватиме питання відновлення контролю над кордоном на наступній зустрічі у “нормандському форматі” через чотири місяці.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт у "нормандському форматі". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Переговори в рамках четвірки були перервані, щоб провести зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.

Фото: president.gov.ua