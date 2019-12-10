Розведення сил може відбутися ще на трьох ділянках — Зеленський

“Нормандська четвірка” погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з іншими лідерами “нормандської четвірки” пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Погоджено обговорення в межах ТКГ про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках, які мають важливе гуманітарне значення для усіх українців”, - сказав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що сторони “нормандської четвірки” підтримують розробку та реалізацію оновленого плану розмінування територій.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн “нормандського формату”. Участь у зустрічі взяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Фото: president.gov.ua