Нормандська четвірка планує зустрітися через 4 місяці - Меркель

Учасники «нормандської четвірки» планують зустрітися знову через чотири місяці

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після завершення переговорів у «нормандському форматі» на вищому рівні в Парижі, повідомляє Укрінформ.

«Ми домовилися, що знову зустрінемося через 4 місяці», - сказала Меркель.

Тим часом міністри закордонних справ і радники будуть обговорювати питання проведення місцевих виборів.

Оцінюючи саміт, Меркель сказала, що, за її відчуттям, є «добра воля з усіх боків вирішувати також складні питання».

Канцлер також зазначила, що вона «дуже задоволена» зустріччю - при всіх проблемах, які сторони бачать дуже реалістично.