Нормандська четвірка планує зустрітися через 4 місяці - Меркель
Укрінформ
Учасники «нормандської четвірки» планують зустрітися знову через чотири місяці
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після завершення переговорів у «нормандському форматі» на вищому рівні в Парижі, повідомляє Укрінформ.
«Ми домовилися, що знову зустрінемося через 4 місяці», - сказала Меркель.
Тим часом міністри закордонних справ і радники будуть обговорювати питання проведення місцевих виборів.
Оцінюючи саміт, Меркель сказала, що, за її відчуттям, є «добра воля з усіх боків вирішувати також складні питання».
Канцлер також зазначила, що вона «дуже задоволена» зустріччю - при всіх проблемах, які сторони бачать дуже реалістично.