З Путіним було дуже складно домовлятися – Зеленський

Президент України під час зустрічі тет-а-тет з російським колегою зрозумів, що з Путіним дуже складно домовлятися.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі в Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зустріч тет-а-тет (з Путіним. – ред.) мала тривати 20 хвилин, а тривала десь годину… Чи можна з ним домовлятися? Складно домовлятися. Дуже. Але сьогодні були моменти, коли ми у чомусь домовилися, у деяких питаннях», - зазначив Зеленський.

За його словами, президент РФ детально вникає у кожне питання, і «ми починаємо кожне слово врегульовувати».

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«Тобто це складно. Я просто інакша людина, я швидка людина, я думаю: раз-раз - домовилися, давайте далі. Ні, тут інакша, скажімо так, природна біомеханіка. Тому чи можна в цілому домовитися, чи ні, - ми з вами точно побачимо. Сьогодні були якісь такі поступки – я це відчув», - зазначив Зеленський.

Стосовно особистих вражень про Путіна, він зауважив, що про це ще «дуже рано говорити - мало часу».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт “нормандської четвірки”. У ному взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Переговори в рамках четвірки були перервані задля зустрічі віч-на-віч Зеленського з Путіним.

Фото: president.gov.ua