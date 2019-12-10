Підсумкова пресконференція "нормандської четвірки" у Парижі

Президент Володимир Зеленський, лідер Франції Еммануель Макрон, президент РФ Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангели Меркель підбивають підсумки зустрічі у Парижі.

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Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН. Зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним, за даними Офісу Президента України, має відбутися після завершення саміту “четвірки”.

Раніше Зеленський заявляв, що на “нормандській зустрічі” обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.

Востаннє “нормандський саміт” відбувся 19 жовтня 2016 року в Берліні. Тоді його учасники визнали, що жодного прориву в урегулюванні конфлікту на Донбасі досягнути не вдалося.