Зеленський сказав, що хоче привезти з "нормандського саміту"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Франція та Німеччина підтримають Україну на зустрічі лідерів "нормандського формату", та готовий робити все для привернення їх на українську сторону, якщо щось піде не так.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже хочу вірити, що і Німеччина і Франція будуть нас підтримувати. А якщо щось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні", - сказав Президент і додав, що вірить у підтримку Європою України, "бо ми праві".

Водночас він нагадав, що планує говорити в Парижі про конкретну кількість бранців та конкретні дати для обміну.

Крім того, стосовно питання припинення вогню Зеленський зауважив, що хоче отримати розуміння, хто за те буде відповідальний.

"Я хочу повернутись із конкретними речами, з конкретним результатом", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що в України "дуже сильна позиція".

"Хочу привезти з "Нормандії" розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом", - додав Президент.

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.