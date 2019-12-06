Зеленський підтвердив, що у Парижі віч-на-віч зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення у Парижі двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що двосторонні зустрічі матимуть між собою всі лідери "нормандського формату".

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так. Усі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів", - відповів Зеленський на запитання, чи планується двостороння зустріч із Путіним у Парижі.

Водночас він запевнив, що не нервує перед зустріччю з президентом РФ.

"Єдине, через що я можу нервувати, що просто зустрілися, побачилася, сказали: "Так, ми плануємо". Я дуже не люблю нерезультативність будь-яких перемовин", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що йому немає чого боятися, бо він є "президентом вільної країни, нормальною, порядною людиною, не продає нашу країну нікому ніколи нізащо, правда на нашій стороні".

Як повідомлялося, зустріч лідерів країн "нормандського формату" запланована на 9 грудня у Парижі.