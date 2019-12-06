Нормандський саміт: Гончарук запевняє, що Зеленський захищатиме інтереси України

Українська сторона очікує, що "нормандський формат" створить умови для припинення вогню на Донбасі.

Про це заявив журналістам у п'ятницю Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що "нормандський формат" створить умови для припинення вогню на Донбасі. Це головна задача", - зазначив Гончарук.

Він висловив передбачення, що розмова може бути значно ширшою, ніж припинення вогню.

"Але я не хотів би забігати наперед, щось угадувати. Скажу лише те, що немає жодного сумніву, що український Президент захищатиме українські інтереси", - сказав Гончарук.

Як відомо, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться 9 грудня у Парижі.