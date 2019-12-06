ЄС підтримує “нормандський формат” та повну імплементацію Мінських угод

Хоча Євросоюз не є учасником «нормандських» перемовин щодо врегулювання на Донбасі, він рішуче підтримує процес врегулювання, який відповідає інтересам народу України.

Про це у п’ятницю у Брюсселі заявив речник Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано (Peter Stano), відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«ЄС не є частиною «нормандського формату», тож єдина річ, про яку я можу сказати від імені ЄС - ми рішуче підтримуємо цей формат та імплементацію Мінських угод. Ми закликаємо всіх партнерів виконати всі зобов’язання, які могли б допомогти імплементації цього плану. Тому що дійсно, йдеться про народ України», - сказав речник Єврокомісії.

Саміт "нормандської четвірки", до складу якої входять лідери України, Росії, Німеччини, Франції, відбудеться 9 грудня в Парижі.