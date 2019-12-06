“Нормандський саміт” триватиме три години: у Берліні оприлюднили розклад
Про це в п`ятницю на брифінгу повідомила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00 (за Парижем - ред.). Спільна конференція запланована на 19.00", - сказала Деммер.
Вона зазначила, що перед засіданням "Нормандської четвірки" канцлер ФРН Ангела Меркель проведе двосторонні зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним.
«О 15.00 (за паризьким часом - ред.) канцлер проведе коротку двосторонню зустріч сам на сам із президентом Путіним. О 15.30 – з Президентом Зеленським», - сказала представниця німецького уряду.
За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за 3 роки саміту стане "новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків".
Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу. Але в 2019 році "з'явилася нова динаміка" та вдалося зробити конкретні кроки, зауважила вона.