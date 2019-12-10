Зеленський пропонує створити окрему підгрупу в ТКГ для переговорів щодо кордону

Президент України на саміті "нормандської четвірки" запропонував створити у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську підгрупу щодо вирішення питання повернення кордону з РФ під повний контроль України.

“Я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питанням поетапного (повернення — ред.) контролю українського кордону”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що перший етап цього процесу треба закінчити до місцевих виборів на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, на підсумковій пресконференції у Парижі Зеленський заявив, що наполягає на відновленні Україною повного контролю над кордоном з РФ до місцевих виборів на нині окупованій частині Донбасу. Натомість Путін вважає, що це має статися після виборів.

Зеленський запевнив, що знову порушуватиме питання відновлення контролю над кордоном на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці.

Фото: president.gov.ua