Макрон: "Формула Штайнмаєра" остаточно не погоджена

Зустріч у "нормандському форматі" показала, що "формула Штаймаєра" до кінця не погоджена.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, ми ніколи не обговорювали «формулу Штайнмаєра», як вона має бути прописана. І сьогодні ми побачили, що це не погоджено до кінця», - зауважив Макрон.

Від додав, що до цього питання учасники «нормандського формату» повернуться за чотири місяці на наступному саміті.