Місцеві вибори в ОРДЛО "четвірка" може обговорити за 4 місяці – Макрон

Лідери "нормандської четвірки" можуть обговорити проведення місцевих виборів у непідконтрольних Україні районах Донбасу за чотири місяці.

Про такі домовленості за результатами саміту в "нормандському форматі" 9 грудня у Парижі повідомив президент Франції Еммануель Макрон, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Нам нині потрібно доручити міністрам закордонних справ, а також радникам узгодити і політичні, і безпекові умови для того, щоб за чотири місяці забезпечити усі передумови для проведення місцевих виборів", - заявив Макрон.

Він відзначив, що це закладе основу довіри задля подальшого руху вперед.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбувся саміт у "нормандському форматі". У зустрічі взяли участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН.

Переговори в рамках четвірки були перервані, щоб провести зустріч віч-на-віч Зеленського з Путіним.