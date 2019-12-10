Глава держави розповів, які ділянки мають підпасти під нове розведення

Під нове розведення сил на Донбасі мають підпасти ділянки, які допоможуть полегшити гуманітарну ситуацію.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ у Парижі, передає кореспондент Укрінформу.

Президент пояснив, що три ділянки, на яких відбудеться нове розведення сил і засобів, визначатимуться у рамках обговорень ТКГ в Мінську. Відведення має відбутися до кінця березня 2020 року.

“Був начальник Генштабу пан Хомчак, я йому сказав: будь ласка, підготуйте три найпростіші точки, які дійсно допоможуть у гуманітарному напрямку, які не небезпечні. Тобто вони (ділянки — ред.) погоджуватимуться у Мінську. У який термін? Ми прописали до кінця березня”, - зазначив Президент.

Водночас глава держави зауважив, що “всі сторони вимагали розведення вздовж усієї контактної лінії”, але він навів статистику, що Україна робила це швидше, ніж окупанти, тож за шість місяців удалося розвести лише три ділянки.

За словами Президента, якщо так триватиме й надалі, розведення по всій лінії розмежування буде завершено тільки через 20 років.

“Нам треба розв'язати проблему конфлікту раніше”, - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, “нормандська четвірка” на саміті в Парижі погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.

Фото: Офіс Президента, Twitter