Зеленський прибув до Єлисейського палацу
На вході до палацу його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Раніше до палацу прибула Канцлер ФРН Ангела Меркель.
Згідно з раніше оприлюдненим графіком, спершу Зеленський матиме двосторонню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Після цього відбудеться саміт лідерів чотирьох країн “нормандського формату” - України, Росії, Франції та Німеччини.
Двостороння зустріч президентів України та РФ очікується після саміту.
Наживо церемонію прибуття Зеленського до Єлисейського палацу транслював Офіс Президента.
Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться “нормандська зустріч”.
В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.