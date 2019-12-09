Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де мають відбутися двосторонні зустрічі та саміт лідерів країн-учасниць нормандського формату.

На вході до палацу його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше до палацу прибула Канцлер ФРН Ангела Меркель.

Згідно з раніше оприлюдненим графіком, спершу Зеленський матиме двосторонню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після цього відбудеться саміт лідерів чотирьох країн “нормандського формату” - України, Росії, Франції та Німеччини.

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Двостороння зустріч президентів України та РФ очікується після саміту.

Наживо церемонію прибуття Зеленського до Єлисейського палацу транслював Офіс Президента.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться “нормандська зустріч”.

В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі "зради" не буде, та закликав українців довіряти йому.

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