Президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де мають відбутися двосторонні зустрічі та саміт лідерів країн-учасниць нормандського формату.

На вході до палацу його зустрів Президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше до палацу прибула Канцлер ФРН Ангела Меркель.

Згідно з раніше оприлюдненим графіком, спершу Зеленський матиме двосторонню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, після цього – з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Після цього відбудеться саміт лідерів чотирьох країн “нормандського формату” - України, Росії, Франції та Німеччини.

Двостороння зустріч президентів України та РФ очікується після саміту.

Наживо церемонію прибуття Зеленського до Єлисейського палацу транслював Офіс Президента.