Меркель зустрінеться із трьома президентами віч-на-віч до "нормандського саміту"

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе в 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з рештою учасників нормандського формату до загального засідання.

Про це повідомила на брифінгу в Берліні в понеділок представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канцлер о 15.05 (час паризький) проведе двосторонню зустріч з президентом Путіним, о 15.30 – з Зеленським і о 15.55 – президентом Макроном", - поінформувала Деммер.

Вона уточнила, що робоче засідання розпочнеться о 16.20, а на 18.45 планується зустріч з пресою.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар у свою чергу зазначила, що частиною переговорів у Парижі стане "формула Штайнмаєра". В ній, підкреслила дипломат, йдеться про послідовність уведення особливого статусу та проведенням виборів на Донбасі та їх оцінка. "Йдеться саме про послідовність, кроки, так би мовити, про те, щоб звести до купи весь цей складний комплекс питань", - сказала Адебар, додавши, що зарано прогнозувати, як просуватимуться перемовини у цій частині.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць нормандського формату: України, Франції, Німеччини та РФ.

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В Офісі Президента України утримуються від прогнозів щодо тривалості переговорів лідерів чотирьох країн під час саміту в нормандському форматі. Разим з тим в ОП підтвердили що Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним після нормандського саміту. А також повідомили, що міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко, які є членами української делегації, за потреби братимуть участь в обговоренні питань енергетики під час під час нормандської зустрічі у Парижі.