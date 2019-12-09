Розпочалася зустріч Зеленського і Путіна

У Парижі розпочалася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Про це журналістам повідомили у дипломатичних колах, передає власний кореспондент Укрінформу.

Після цього продовжаться переговори у чотиристоронньому форматі.

Як уточнили в Офісі Президента, "переговори лідерів країн "нормандської четвірки" перервали заради двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна".

Як повідомлялося, за результатами "нормандського саміту" лідери Франції, України, Німеччини та Росії мають затвердити спільне комюніке.

9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. Участь у зустрічі взяли Президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН.