Меркель вважає найскладнішим питанням реалізацію політичної частини "Мінська"

Найскладнішим пунктом переговорів у «нормандському форматі» є заходи з втілення політичної частини Мінських угод.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після завершення чотиристоронніх переговорів у «нормандському форматі» в Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найскладнішим питанням є політична частина Мінських угод. Ідеться про те, що особливий статус для регіонів Донецької і Луганської областей буде продовжено, що реалізуємо весь пакет заходів Мінська з єдиною метою – врешті решт провести місцеві вибори, які будуть визнані ОБСЄ», - сказала Меркель, визнавши, що це «непросто за даних обставин».

Вона відзначила зусилля Президента України щодо втілення кроків, які довго обговорювалися раніше, але ніколи не були реалізовані. Меркель конкретизувала, що йдеться про розведення у трьох пунктах.

Також вона згадала «формулу Штайнмаєра», яку обговорювали кілька років, і змогли узгодити «завдяки силі волі України». Меркель підтвердила, що особливий статус запроваджується після визнання ОБСЄ виборів на Донбасі. Те, що Україна прийняла цей принцип, який став доповненням Мінських домовленостей, є, за її словами «величезним проривом».