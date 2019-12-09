Початок "нормандського саміту" перенесли

Час початку саміту у "нормандському форматі" перенесено щонайменше на півгодини.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Анонсований раніше на 17.00 (за Києвом) час початку саміту у "нормандському форматі" перенесено щонайменше на півгодини.

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При цьому анонсована раніше на 19.45 підсумкова пресконференція лідерів Франції, України, Німеччини та Росії перенесена щонайменше на 22.00. Як поки неофіційно повідомляється, лідери ще матимуть робочу вечерю.

При цьому офіційні особи не можуть точно прогнозувати час зустрічі із ЗМІ.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройде саміт у "нормандському форматі" лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.