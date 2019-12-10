На наступний саміт четвірки немає жодного "домашнього завдання" - Зеленський

Президент України запевнив, що жодних умов стосовно проведення через чотири місяці наступної зустрічі лідерів «нормандської четвірки» не висувалося.

Про це Зеленський заявив на підсумковій пресконференції в Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Немає жодних умов для наступної зустрічі... Через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результати того, що ми за цей час зробимо», - відзначив Зеленський і додав, що «ніякого домашнього завдання не існує».

Нинішню зустріч «нормандської четвірки» Президент назвав довгою і складною, і водночас наголосив, що настрій на ній був «більше позитивний».

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі пройшла зустріч лідерів країн «нормандського формату». У зустрічі взяли участь Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон і Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві - з президентом РФ.

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