Президент: Україна не піде на федералізацію чи територіальні поступки

Володимир Зеленський у Парижі заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

Про це Зеленський сказав під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як Президент України, і з якими ніколи не погодиться український народ. Перший — це неможливість федералізації. Україна унітарна держава, це — це незмінна стаття Конституції та непорушний принцип існування держави”, - підкреслив Зеленський.

Другим таким принципом Президент назвав неможливість зовнішнього впливу на вектор руху та розвитку України, наголосивши, що напрямок руху держави завжди обиратиме виключно український народ.

Третім принципом він виокремив неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Донбасі через територіальні поступки з боку України.

“Для кожного українця і Донбас, і Крим — це Україна”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі пройшла зустріч лідерів країн нормандського формату. У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Перед самітом глава Української держави провів двосторонні перемовини з лідерами Франції та ФРН, а в перерві саміту — з президентом РФ.

Фото: president.gov.ua