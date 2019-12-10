До питання Криму на саміті не дійшли - Президент

Президент України планував на зустрічі лідерів “нормандського формату” порушити питання анексованого Росією Криму, проте до детального його обговорення не дійшли.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Чесно кажучи, я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду брехати, тому що на першому ж питанні про розведення - у мене своя позиція - ми дуже довго витратили. 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання, потім обмін - він пішов легше... До Криму детально ми не дійшли", - зазначив Зеленський, але додав, що у своїй вступній промові про Крим говорив.

Водночас Президент нагадав, що за чотири місяці має відбутися наступний “нормандський саміт” і пообіцяв порушити там питання анексованого Криму.

Як повідомляв Укрінформ, під час спільної з іншими лідерами "нормандської четвірки" пресконференції у Парижі Володимир Зеленський заявив про неможливість федералізації України, а також поступок територіями, у тому числі Кримом чи Донбасом.

Фото: president.gov.ua