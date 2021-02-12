Негода в Україні: 12 лютого

В Україні збережуться складні погодні умови (сніг, хуртовини) зі зниженням температури повітря. Протягом доби очікується 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.

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Як повідомляє пресслужба ДСНС, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

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У шести областях України без електропостачання залишаються 86 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

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Станом на ранок 12 лютого залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках доріг Волинської та Львівської областей.

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Як повідомлялося, у Києві через негоду 12 лютого будуть зачинені школи та дитсадки.

Підрозділи ДСНС за минулу добу вивільнили зі снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди – понад 802), у тому числі 5 карет швидкої допомоги (з початку негоди - 23) та 5 автобусів (з початку негоди - 28) та надали допомогу 357 особам (з початку негоди – близько 1,2 тис. осіб). Прибрано 3 повалені дерева (з початку негоди -14), інформує пресслужба ДСНС.

Як Україна боролася з негодою 9, 10 та 11 лютого.