Зі снігової пастки на Житомирщині звільнили три шкільні автобуси та «швидку»

Минулої доби в Олевському районі Житомирщини рятувальники звільнили зі снігових заметів, серед інших транспортних засобів, три шкільні автобуси.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обласне управління ДСНС.

«Олевські бійці ДСНС за допомогою троса витягнули три шкільні автобуси, що застрягли у переметах прямо під час руху на дорогах. У двох автобусах були діти, яких розвозили після занять», - йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби рятувальники області відбуксирували 41 транспортний засіб, серед якого – 35 вантажівок, 4 автобуси, 1 мікроавтобус та 1 швидка допомога.

Найбільше проблем виникає у с. Чижівка Новоград-Волинського району, де ремонтують міст, а транспорт рухається об’їзною дорогою.

Читайте також: На Прикарпатті рятувальники витягнули зі снігових заметів 15 авто

Упродовж кількох днів там надавали допомогу майже 30 вантажівкам.

Фото: zt.dsns.gov.ua