На Прикарпатті рятувальники витягнули зі снігових заметів 15 авто

На Прикарпатті рятувальники за останню добу витягнули зі снігових заметів 15 авто, серед яких карета швидкої допомоги та один автобус.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Фейсбуці.

« У зв’язку з ускладненими погодними умовами на Прикарпатті рятувальники продовжують надавати допомогу водіям, транспортні засоби яких з’їхали з проїжджої частини дороги. Тільки за останню добу рятувальники 15 разів виїжджали для надання допомоги водіям. Зі снігових заметів було витягнуто один автомобіль швидкої медичної допомоги, два автомобілі АТ "Прикарпаттяобленерго", один автобус і 11 легкових автомобілів», - повідомляє обласне управління ДСНС.

Тут зазначають, що рятувальні служби залучили 28 одиниць техніки і надали допомогу 28 людям.

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, значні снігопади і перемети призвели до ускладнення дорожнього руху в Городенківському і Тлумацькому районах на автодорозі Р-24 Татарів - Кам'янець-Подільський та Р-20 Снятин – Тязів.

«Цілодобово тривають роботи з розчищення проїжджої частини автодоріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Станом на 12 лютого проїзд головними дорогами державного значення в межах Івано-Франківської області забезпечений», - повідомляє обласна САД.

12 лютого синоптики обіцяють на Прикарпатті значне зниження температури: вночі до 9-17, вдень до 7-13 морозу.