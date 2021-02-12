В Україні 86 населених пунктів - без світла через негоду

У шести областях України без електропостачання залишаються 86 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

Зокрема, без електрики залишаються 38 н.п. на Львівщині, по 15 н.п. - в Одеській і Сумській областях, по 7 н.п. - у Київській і Чернівецькій областях, 4 н.п. на Закарпатті.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Повідомляється, що підрозділи ДСНС протягом доби вивільнили з снігових заметів 254 транспортні засоби, зокрема 5 карет "швидкої допомоги" та 5 автобусів, надали допомогу 357 особам, прибрали 3 повалених дерева. Від ДСНС до робіт залучалися 476 чоловік та 133 одиниці техніки.

На в'їздах до Києва функціонують 8 пунктів обігріву ДСНС. За добу тут надано допомогу 29 особам.

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 чоловік та 7 одиниць техніки.