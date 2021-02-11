В Україну йде нове похолодання - сніг, хуртовини й до 23° морозу

В Україні у п’ятницю, 12 лютого, збережуться складні погодні умови зі зниженням температури повітря.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«12 лютого складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, вночі у північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг; температура впродовж доби 6-11° морозу, в західних областях до 14°, в Карпатах близько 20° морозу», - йдеться в повідомленні.

На Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби 1-6° морозу. У східних та південно-східних областях опади переважно у вигляді дощу, температура вночі та вдень 1-6° тепла.

На дорогах, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області 12 лютого складні погодні умови: часом сніг (вночі значний сніг), пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура у столиці впродовж доби 9-11° морозу; по області 6-11° морозу.

У суботу, 13 лютого, в Україні, за прогнозами синоптиків, невеликий сніг (вночі у північних областях помірний, місцями значний сніг), на півдні та південному сході, 14 лютого по всій Україні без істотних опадів.

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На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, 13 лютого в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі на півночі хуртовини.

Очікується подальше зниження температури: вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, в північних, центральних та Харківській областях 8-13° морозу; на південному сході, 14 лютого і на півдні та заході вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 3-8°, 13 лютого місцями до 12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (в Карпатах 13 лютого вночі 18-23°, вдень 10-15° морозу, 14 лютого вночі 12-17°, вдень 7-12° морозу).

У столичному регіоні 13 лютого вночі помірний, місцями значний сніг, вдень невеликий сніг; 14 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 13 лютого місцями пориви 15-20 м/с, вночі місцями хуртовини. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 8-13° морозу.

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Впродовж 15-16 лютого в Україні утримається холодна погода. Зокрема, як прогнозує Гідрометцентр, 15 лютого вночі буде 11-17°, вдень 7-13° морозу (на північному сході країни вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу), у південних областях вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу; 16 лютого вночі 17-23°, вдень 11-17° морозу, у південних та східних областях вночі 9-15°, вдень 5-11° морозу.

Без опадів, лише 15 лютого на заході країни невеликий сніг.

У Києві 15 лютого вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу; 16 лютого вночі 18-23°, вдень 12-17° морозу. Без опадів.