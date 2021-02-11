У Чорному та Азовському морях прогнозують шторми

У Чорному та Азовському морях прогнозують шторми

Укрінформ
Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та шторм на акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

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“12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм; у північно-західній частині Чорного моря швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

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