У Чорному та Азовському морях прогнозують шторми

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та шторм на акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм; у північно-західній частині Чорного моря швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.