Великий сніг: на яких дорогах України обмежили рух

Сніг на дорогах державного значення прибирають 907 одиниць техніки та 1164 робітники.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що станом на ранок 11 лютого до 10 см снігу випало у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській областях при температурі повітря -1-7° С. Сніг з дощем у Чернівецькій та Закарпатській областях з утворенням незначної ожеледі на покритті.

В Укравтодорі нагадують, що через несприятливі погодні умови, які можуть призвести до ускладнень руху та з міркувань безпеки, рух вантажівок у деяких регіонах обмежили. Передусім це зроблено для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

Зокрема, у Закарпатській області обмежили рух великогабаритного транспорту на автошляху М-06 Київ – Чоп (км 702-774) з 06.15. В Івано-Франківській області через аналогічні умови з 08:00 обмежили рух великовагового транспорту на автошляху Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів на відрізку м. Рогатин – межа Львівської області. З 08:30 обмежено рух вантажівок автошляхом Н-09 у Львівській області на км 395+332 – 439+545. Залишається чинною заборона в’їзду у Київ великовагового транспорту у зв’язку з рішенням КМДА. Про зняття обмеження руху буде повідомлено додатково.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 11-12 лютого у більшості областей прогнозуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь, на дорогах ожеледиця.