В Україні через негоду досі без світла - 12 населених пунктів

В Україні залишаються знеструмленими через негоду 12 населених пунктів у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.

«Станом на 7 год. 11 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишається знеструмленими 12 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська – 10 та Чернівецька – 2», - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 лютого без електропостачання були 62 населених пункти у п’яти областях.

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За даними синоптиків, в Україні 11-12 лютого у більшості областей очікуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.