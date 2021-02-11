В Україні через негоду досі без світла - 12 населених пунктів
Укрінформ
В Україні залишаються знеструмленими через негоду 12 населених пунктів у Закарпатській та Чернівецькій областях.
Як передає Укрінформ, про це повідомили у ДСНС.
«Станом на 7 год. 11 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишається знеструмленими 12 населених пунктів у 2 областях, а саме: Закарпатська – 10 та Чернівецька – 2», - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 лютого без електропостачання були 62 населених пункти у п’яти областях.
За даними синоптиків, в Україні 11-12 лютого у більшості областей очікуються складні погодні умови: значний сніг, хуртовини та ожеледь.