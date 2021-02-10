Київ закриває школи та дитсадки через негоду

Київ закриває школи та дитсадки через негоду

Укрінформ
Через негоду, що вируватиме в наступні дні, столична влада ухвалила рішення зачинити школи та садочки 11 та 12 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв’язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого", - йдеться у повідомленні.

Також керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

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«Останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні – невтішний. Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг. Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», – заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, удень 11 лютого та вночі 12 лютого очікується ускладнення погодних умов: значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 11 лютого в південних районах ожеледь; 12-13 лютого значне зниження температури.

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