Київ закриває школи та дитсадки через негоду

Через негоду, що вируватиме в наступні дні, столична влада ухвалила рішення зачинити школи та садочки 11 та 12 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв’язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садочків та шкіл 11 та 12 лютого", - йдеться у повідомленні.

Також керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній та державних установ поставитись із розумінням до цієї ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як дистанційну роботу.

«Останні дні техніка та комунальники працюють на межі можливостей, але негода не відступає і, на жаль, прогноз на найближчі дні – невтішний. Ми ухвалили оперативне рішення, що дасть змогу максимально розвантажити транспортні шляхи та мінімізувати паркування вздовж доріг, щоб дорожники могли без перешкод прибирати сніг. Тільки в столиці на сьогодні загальна кількість педагогічного персоналу разом із дітьми – майже 500 тисяч осіб. А це й логістика до місць навчання та роботи, і велике навантаження на транспортну систему міста. Тому припинення очного навчання на два дні стане реальним розвантаженням столичних автошляхів», – заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

У Департаменті освіти та науки зазначили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, удень 11 лютого та вночі 12 лютого очікується ускладнення погодних умов: значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 11 лютого в південних районах ожеледь; 12-13 лютого значне зниження температури.