Київ ввів оперативне положення для транспорту - без дотримання графіка руху

У Києві у зв'язку зі складними погодними умовами громадський транспорт курсує без дотримання графіка руху.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті КП "Київпастранс".

"Введено оперативне положення №4 на всі види громадського транспорту у зв'язку зі складними погодними умовами. Рух транспорту без дотримання графіка руху", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, майже на всій території України в середу очікується сніг, у деяких регіонах із дощем, температура 2-7° морозу.