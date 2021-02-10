Снігова каша: Київ стоїть у заторах
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Укрінформ
На дорогах Києва зранку спостерігаються значні затори й ускладнення руху через погодні умови.
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.
Затори утворилися на проспектах Правди, Перемоги, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Голосіївському, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Великій кільцевій дорозі. "Стоять" також вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Глибочицька та Миколи Грінченка.
Рух у бік Правого берега ускладнено на мостах Метро і Патона, Північному і Південному мостах.
Як повідомляв Укрінформ, у Києві та Київській області 10 лютого вдень ітиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вдень 3-5° морозу; по області вдень 2-7° нижче нуля.