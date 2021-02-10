Снігова каша: Київ стоїть у заторах

На дорогах Києва зранку спостерігаються значні затори й ускладнення руху через погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

Затори утворилися на проспектах Правди, Перемоги, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Голосіївському, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Великій кільцевій дорозі. "Стоять" також вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Глибочицька та Миколи Грінченка.

Окрім цього, ускладнено рух на бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, на вулицях Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій.

Затори утворились біля станцій метро "Контрактова", "Поштова", "Либідська", "Лук'янівська", "Палац спорту", "Льва Толстого", "Олімпійська", "Палац "Україна", "Берестейська" "Святошин", "Нивки", "Житомирська", "Теремки", "Іподром" та "Голосіївська".

На Лівому березі ускладнений рух спостерігається поблизу станцій метро "Дарниця", "Чернігівська", "Осокорки", "Позняки" та "Осокорки". Також утворилися затори на проспектах Миколи Бажана і Броварському, Харківському шосе. Крім цього, затори утворилися на вулицях Миропільській, Здолбунівській, бульварі Перова.

Рух у бік Правого берега ускладнено на мостах Метро і Патона, Північному і Південному мостах.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві та Київській області 10 лютого вдень ітиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вдень 3-5° морозу; по області вдень 2-7° нижче нуля.