На вулиці Києва вивели БТРи - витягати авто зі снігових заметів

У Києві для рятувальних заходів під час негоди задіяли спецтехніку поліції, зокрема бронетранспортери.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

“Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів та відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Окрім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у поліції, під час ускладнення погодних умов правоохоронці несуть службу у посиленому режимі, аби запобігти заторам та потраплянню машин із людьми у снігову пастку.