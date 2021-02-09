За добу зі столичних вулиць вивезли 350 тонн снігу - КМДА

Минулої доби з вулиць і доріг Києва вивезено 350 тонн снігу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Вже розпочалася робота з вивезення снігу, і тільки за останню добу 350 тонн снігу вивезено", - сказав Густєлєв.

Як у Києві прибирають сніг/ Фото: Анатолій Сірик, Олена Худякова

Також, за його словами, для прибирання вулиць було використано 1900 тонн солі та 1800 тонн піску.

"На сьогоднішній день залишки цих матеріалів складають майже по 20 тисяч тонн піску і, відповідно, солі", - додав він.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, за дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів. У зв'язку з цим всі служби працюють в цілодобовому режимі.

За його словами, на сьогодні до очищення снігу залучено майже 6,5 тисяч працівників, всього працює 678 одиниць техніки.

Він нагадав, що штраф за неприбрану територію біля будівель становить 1700 грн.

Крім того, Пантелеєв нагадав, що з 15:00 понеділка, 8 лютого, в’їзд великогабаритного транспорту до столиці тимчасово обмежено. За його словами, ця заборона буде діяти й надалі до покращення погодних умов.

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"Вчора було введено обмеження великогабаритного транспорту в місто. Це робиться для того, щоб комунальна техніка змогла ефективно працювати і в короткі проміжки часу очищати вулиці. Через певний час, близько 3-ї ночі на деяких в'їздах в місто було перенакопичення такого транспорту. На в'їзді зі сторони Житомира вже фури стали в три ряди, тобто фактично було заблоковано в'їзд. В таких ситуаціях поліція регулює рух уже в залежності від необхідності. Тому "порціями" фури запускаються під наглядом поліції, і це необхідний засіб, щоб не допускати блокування в'їзду в місту транспорту в цілому. В такому ж режимі ми будемо працювати і сьогодні, і завтра, і післязавтра, тому що прогноз маємо такий поки що неоптимістичний", - зазначив він.

Як повідомлялося, за даними Укргідрометцентру, у Києві 9 лютого на дорогах ожеледиця, значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.

Минулої доби, 8 лютого, у столиці через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 214 дорослих та 25 дітей.