Сніг на дорогах України прибирають майже 1,7 тисячі одиниць техніки й дві тисячі робітників

Сніг на дорогах державного значення прибирають 1667 одиниць спецтехніки та 1939 робітників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України у Фейсбуці.

Зазначається, що від Держслужби з надзвичайних ситуацій до ліквідації наслідків негоди залучено 435 осіб та 120 одиниць техніки.

Через складні погодні умови в окремих областях введені обмеження для руху вантажного транспорту. У зв'язку з обмеженнями у місцях відстою вздовж доріг перебувають понад 3030 вантажівок. У разі подальшого блокування в’їзду/виїзду до Києва роботи з їх деблокування можуть зайняти декілька діб, не виключили в Укравтодорі.

Таким чином, наразі рух вантажівок заборонено або обмежено на дорогах у Волинській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській областях.

В Укравтодорі цілодобово працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування. Протягом доби на «гарячу лінію» Укравтодору від водіїв надійшло 13 звернень щодо незадовільного зимового утримання доріг. Недоліки оперативно усунуто.

Як повідомляв Укрінформ, у більшості областей України 9 лютого очікується сніг, ожеледиця, вдень 0-5° морозу.