Україні прогнозують «капосний» арктичний циклон

На поточному тижні в Україні будуть активними циклони, які зумовлять суттєве ускладнення погоди.

Про це у Фейсбук пише синоптик Наталка Діденко.

«Особливістю нового поточного тижня у нашому регіоні є активна циклонічна діяльність: різке і часте коливання температури повітря, значні опади, слизькі дороги та снігові замети. Причина - боротьба арктичного антициклону та серії південних циклонів, які один за одним, 9, 10 та 11-12 лютого, переміщуючись на північний схід, зумовлять суттєве ускладнення погоди», - пише вона.

За її словами, атмосферні фронти першого південного циклону найближчої ночі продовжать засипати снігом Черкащину.

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«Другий циклон 10 лютого переміститься через південні області України. Прогнозуємо температуру вночі 4-9º морозу, вдень 0-5º морозу на фоні мокрого снігу та дощу. На дорогах ожеледиця», - повідомила Діденко.

Вона прогнозує і третій циклон.

«А ось найбільш «капосний» третій циклон очікується вже ввечері 11 та 12 лютого. Саме він спочатку різко підвищить температуру до 2º тепла, а потім, відкривши доступ ультраполярному вторгненню арктичного повітря, різко знизить її до 8-13º морозу», - обіцяє синоптик.

У найближчі ж вихідні, за її словами, під час прояснень морози посиляться до 15-20º, місцями до 24º.