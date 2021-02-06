З понеділка в Україну увірветься циклон зі снігопадами

З понеділка, 8 лютого, в Україну прийде новий циклон, який принесе сильні снігопади.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук пише синоптик Наталка Діденко.

«Морози наступають. З неділі-понеділка в Україну увірветься черговий циклон із снігопадами», - пише вона.

Як передавав Укрінформ, в Україні найближчими днями очікуються складні погодні умови.

У ДСНС застерігають, що такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях – припинення руху автотранспорту.